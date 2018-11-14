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В Техасе потерпел крушение истребитель ВВС США

Судьба экипажа неизвестна

Авиакатастрофа случилась во вторник около 19:40 (04:40 мск). Сверхзвуковой истребитель T-38 Talon упал недалеко от границы с Мексикой. Самолет дислоцировался на военно-воздушной базе Лафлин.

На место крушения прибыли спасатели, сообщает пресс-служба базы в Facebook. О судьбе экипажа истребителя пока ничего не говорится.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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