Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Екатеринбурге машина сбила женщину с коляской

Кроме молодой матери и ее сына, в ДТП пострадали еще несколько человек

В центре города автомобиль Honda неожиданно выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, ограждение и врезался в толпу людей. Пешеходов и маленького ребенка двух лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновник происшествия отделался испугом и небольшими травмами.

Шокированный автомобилист заявил, что его подрезала другая машина, поэтому он наехал на тротуар. Мужчина находился в трезвом виде в момент аварии.

На месте ЧП работают три бригады скорой помощи и правоохранительные органы, передает телеканал "360" со ссылкой на начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Очевидец ДТП рассказал страшные подробности происшествия. Он поведал, что водитель сначала сбил прохожего, потом врезался в крыльцо, а на светофоре сбил 29-летнюю маму с маленьким сыном. У женщины, как сообщает портал URA.RU, сломан позвоночник, а мальчик впал в кому. По словам свидетеля, ребенок "отлетел метра на три и упал практически на дорогу".

"Малыш зашевелил ногами, тогда мы поняли, что он жив. Первая "скорая" забрала ребенка. Потом приехала вторая, мы показали, где мама лежит. Маму помогли мужчины-очевидцы на носилках погрузить в машину", – сообщил екатеринбуржец. Он добавил, что виновник ДТП не сразу вышел из машины, потому что боялся, что прохожие его побьют. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фрегат тоже мы затопили: в России жестко ответили на лживые обвинения Норвегии

Возникшие на учениях НАТО проблемы привычно попытались свалить на нашу страну

США поставят заслон на пути "Северного потока - 2"

Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей