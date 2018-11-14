В Екатеринбурге машина сбила женщину с коляской

Кроме молодой матери и ее сына, в ДТП пострадали еще несколько человек

В центре города автомобиль Honda неожиданно выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, ограждение и врезался в толпу людей. Пешеходов и маленького ребенка двух лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновник происшествия отделался испугом и небольшими травмами.

Шокированный автомобилист заявил, что его подрезала другая машина, поэтому он наехал на тротуар. Мужчина находился в трезвом виде в момент аварии.

На месте ЧП работают три бригады скорой помощи и правоохранительные органы, передает телеканал "360" со ссылкой на начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Очевидец ДТП рассказал страшные подробности происшествия. Он поведал, что водитель сначала сбил прохожего, потом врезался в крыльцо, а на светофоре сбил 29-летнюю маму с маленьким сыном. У женщины, как сообщает портал URA.RU, сломан позвоночник, а мальчик впал в кому. По словам свидетеля, ребенок "отлетел метра на три и упал практически на дорогу".

"Малыш зашевелил ногами, тогда мы поняли, что он жив. Первая "скорая" забрала ребенка. Потом приехала вторая, мы показали, где мама лежит. Маму помогли мужчины-очевидцы на носилках погрузить в машину", – сообщил екатеринбуржец. Он добавил, что виновник ДТП не сразу вышел из машины, потому что боялся, что прохожие его побьют.