В Екатеринбурге машина сбила женщину с коляской

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В центре города автомобиль Honda неожиданно выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, ограждение и врезался в толпу людей. Пешеходов и маленького ребенка двух лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновник происшествия отделался испугом и небольшими травмами.
Шокированный автомобилист заявил, что его подрезала другая машина, поэтому он наехал на тротуар. Мужчина находился в трезвом виде в момент аварии.
На месте ЧП работают три бригады скорой помощи и правоохранительные органы, передает телеканал "360" со ссылкой на начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
Очевидец ДТП рассказал страшные подробности происшествия. Он поведал, что водитель сначала сбил прохожего, потом врезался в крыльцо, а на светофоре сбил 29-летнюю маму с маленьким сыном. У женщины, как сообщает портал URA.RU, сломан позвоночник, а мальчик впал в кому. По словам свидетеля, ребенок "отлетел метра на три и упал практически на дорогу".
"Малыш зашевелил ногами, тогда мы поняли, что он жив. Первая "скорая" забрала ребенка. Потом приехала вторая, мы показали, где мама лежит. Маму помогли мужчины-очевидцы на носилках погрузить в машину", – сообщил екатеринбуржец. Он добавил, что виновник ДТП не сразу вышел из машины, потому что боялся, что прохожие его побьют.
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