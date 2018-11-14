В Сочи рухнул мост

Аварию спровоцировали дожди

Уровень воды в реке Чахцуцыр так сильно поднялся из-за ливней, что недалеко от села Нижняя Шиловка в пригороде Сочи смыло мост. Он расположен не на крупной автотрассе, а на обычной дороге. К счастью, жертв этого происшествия нет.

Руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрий Усачев рассказал агентству ТАСС, что в населенный пункт можно попасть, объехав сооружение, движение по которому сейчас перекрыли.

На видео, опубликованном на странице "ЧП в Сочи" в Instagram, видно, что по сохранившейся части моста несколько смельчаков успели проехать до того, как туда попали спецслужбы.