В Сочи рухнул мост

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Уровень воды в реке Чахцуцыр так сильно поднялся из-за ливней, что недалеко от села Нижняя Шиловка в пригороде Сочи смыло мост. Он расположен не на крупной автотрассе, а на обычной дороге. К счастью, жертв этого происшествия нет.
Руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрий Усачев рассказал агентству ТАСС, что в населенный пункт можно попасть, объехав сооружение, движение по которому сейчас перекрыли.
На видео, опубликованном на странице "ЧП в Сочи" в Instagram, видно, что по сохранившейся части моста несколько смельчаков успели проехать до того, как туда попали спецслужбы.
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