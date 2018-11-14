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В Москве произошло крупное ДТП

"Газель" и грузовик опрокинулись после столкновения

На Варшавском шоссе, недалеко от станции метро "Пражская", случилась авария с участием автомобилей "Вольво" и "Газель". Информации о пострадавших нет. Движение транспорта перекрыли на трех из пяти полосах дороги. 

О том, что машины так сильно ударились друг о друга, что перевернулись, рассказал представитель экстренных служб агентству РИА "Новости". Обстоятельства этого происшествия выясняются. 

Полина ИВАНОВА
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