В Москве произошло крупное ДТП

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На Варшавском шоссе, недалеко от станции метро "Пражская", случилась авария с участием автомобилей "Вольво" и "Газель". Информации о пострадавших нет. Движение транспорта перекрыли на трех из пяти полосах дороги.
О том, что машины так сильно ударились друг о друга, что перевернулись, рассказал представитель экстренных служб агентству РИА "Новости". Обстоятельства этого происшествия выясняются.
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