"Ты кто такой?": педагог избила непослушного ученика

Метод унижения школьников добрался до Дальнего Востока

В Комсомольске-на-Амуре педагог ударила мальчика, а когда он упал на пол, отшлепала его.

Другие ученики сняли происшествие на видео и выложили в Сеть, сообщает "ФедералПресс".

По данным источника, коллеги оскандалившегося учителя очень неодобрительно отзываются о побитом ученике. По их словам, второклассник позволяет себе оскорблять педагогов, ругается матом, кричит, кусается и унижает учительниц.



