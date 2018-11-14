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"Ты кто такой?": педагог избила непослушного ученика

Метод унижения школьников добрался до Дальнего Востока

В Комсомольске-на-Амуре педагог ударила мальчика, а когда он упал на пол, отшлепала его.

Другие ученики сняли происшествие на видео  и выложили в Сеть, сообщает "ФедералПресс".

По данным источника, коллеги оскандалившегося учителя очень неодобрительно отзываются о побитом ученике. По их словам, второклассник позволяет себе оскорблять педагогов, ругается матом, кричит, кусается и унижает учительниц.


Валентина МАЙОРОВА
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