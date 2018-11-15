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Поляк пытался прорваться в посольство РФ в Берлине

Фото: www.globallookpress.com
Полицейские успели задержать нарушителя

Гражданин Польши пытался прорваться на территорию посольства России в Берлине. Об этом сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что он остановил свой автомобиль напротив ворот посольства. После чего требовал от дипломатов предоставить ему защиту, однако полицейские его задержали, передает агентство dpa.

Оказалось, что поляк был психически нездоров. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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