В Калифорнии стремительно увеличивается число жертв пожаров

От стихии погибло 59 человек

Власти штата не исключают, что эта цифра будет расти и дальше. Ведь судьба еще 130 американцев до сих пор остается неизвестной. Пока удалось опознать лишь 47 погибших.

Шериф округа Бьютт Кори Хони сообщил о том, что от пожара Camp на севере Калифорнии умерло почти 60 жителей, на пресс-конференции, передает телеканал CBS News. На юге штата, недалеко от города Малибу, найдены тела трех человек. По словам шерифа, на помощь спецслужбам прибыли еще 287 специалистов, которые будут искать погибших.

Спасатели пока не могут взять под контроль огонь, ведь большая часть пожара, площадь которого превысила 55 тыс. гектаров, находится в труднодоступной местности.