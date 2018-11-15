Известного поэта зарезали в Москве

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Лауреат многочисленных литературных премий Иван Жданов доставлен в больницу с колото-резаным ранением живота. По предварительной информации, нападение на 70-летнего поэта на Юрловском проезде Москвы совершил его товарищ, который сам во всем сознался.
Мужчина 1962 г.р. отправился в отделение полиции. Правоохранители проводят доследственную проверку.
"По подозрению в причастности к преступлению задержан знакомый поэта", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
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