Известного поэта зарезали в Москве

Ивана Жданова чуть не убил его же друг

Лауреат многочисленных литературных премий Иван Жданов доставлен в больницу с колото-резаным ранением живота. По предварительной информации, нападение на 70-летнего поэта на Юрловском проезде Москвы совершил его товарищ, который сам во всем сознался.

Мужчина 1962 г.р. отправился в отделение полиции. Правоохранители проводят доследственную проверку.

"По подозрению в причастности к преступлению задержан знакомый поэта", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.