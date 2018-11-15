Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крупный пожар у жилого дома в Петербурге попал на видео

В новостройке загорелись стройматериалы

Сегодня, 15 ноября, в 15:30 в Московском районе Санкт-Петербурга в доме №1 по улице Галстяна произошло возгорание, оповестили очевидцы в паблике соцсети "ВКонтакте". Они заметили клубы черного дыма, который было видно за пределами района.

По сообщению свидетелей, смог вырывался из подвала 22-этажной новостройки, уточняет FlashNord. Известно, что источником возгорания стали стройматериалы на парковке, сообщили в спасательном ведомстве.

Примерно через час после начала ЧП пожар ликвидировали. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Сорвался с катушек: Порошенко наорал на митрополита УПЦ

Глава Незалежной ломает через колено украинских священников

США притормозили санкции

Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей