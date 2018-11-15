Крупный пожар у жилого дома в Петербурге попал на видео

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Сегодня, 15 ноября, в 15:30 в Московском районе Санкт-Петербурга в доме №1 по улице Галстяна произошло возгорание, оповестили очевидцы в паблике соцсети "ВКонтакте". Они заметили клубы черного дыма, который было видно за пределами района.
По сообщению свидетелей, смог вырывался из подвала 22-этажной новостройки, уточняет FlashNord. Известно, что источником возгорания стали стройматериалы на парковке, сообщили в спасательном ведомстве.
Примерно через час после начала ЧП пожар ликвидировали.
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