Крупный пожар у жилого дома в Петербурге попал на видео

В новостройке загорелись стройматериалы

Сегодня, 15 ноября, в 15:30 в Московском районе Санкт-Петербурга в доме №1 по улице Галстяна произошло возгорание, оповестили очевидцы в паблике соцсети "ВКонтакте". Они заметили клубы черного дыма, который было видно за пределами района.

По сообщению свидетелей, смог вырывался из подвала 22-этажной новостройки, уточняет FlashNord. Известно, что источником возгорания стали стройматериалы на парковке, сообщили в спасательном ведомстве.

Примерно через час после начала ЧП пожар ликвидировали.