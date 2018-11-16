Опубликовано видео с места массовой аварии в Подмосковье

В ДТП погиб человек

На федеральной трассе М4 днем произошло крупное происшествие – столкнулись четыре авто. Один из очевидцев инцидента рассказал о том, что произошло.

"Я ехал во втором ряду, водитель за рулем седана подрезал меня, перестраиваясь в крайний левый ряд, и начал резко тормозить, провоцируя аварию. В итоге Hyundai Galloper врезался в него. Скорость была около 90 км/ч", – сказал мужчина.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" показало кадры с места ДТП.