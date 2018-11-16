СК РФ: главврач калининградского роддома сделала все возможное для гибели ребенка

Женщина пошла на вопиющее преступление ради хорошей статистики

Полиция установила, что смерть малыша в родильном доме № 4 стала следствием намеренных действий главного врача учреждения, которая не только отказалась давать жизненно важные лекарства, но и пыталась скрыть свое деяние.

В региональном управлении СК РФ рассказали о мотивах главврача.

"Подозреваемая <…> дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в случае его смерти", – цитирует Flashnord сообщение ведомства.

Помимо этого, она собиралась скрыть преступление с помощью подлога. Она приказала подчиненным написать в истории родов о том, что ребенок якобы умер еще до рождения, пишет "Царьград".

Следствие опубликовало видео задержание 41-летней подозреваемой.