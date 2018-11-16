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Авария случилась на Кутузовском проспекте. Недалеко от ТЦ "Времена года" столкнулись такси и еще одна легковушка. Жертвой ДТП стал таксист. Пассажир пострадал.
Сейчас движение транспорта в районе аварии затруднено в обе стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, сообщили агентству в в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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