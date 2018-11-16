Москвич взорвал собственную квартиру

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Мужчина варил наркотики, но полученное вещество неожиданно взорвалось, из-за чего обвалилась стена квартиры. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
В результате инцидента, который произошел в четверг вечером в доме на Нагорной улице, травмы получил сам хозяин жилья, а также его мать, их госпитализировали в местную больницу. Пострадала еще и соседка москвича, но медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщило агентство ТАСС, мужчину уже судили за распространение наркотиков. Сейчас полицейские проверяют детали происшествия, после чего возбудят уголовное дело.
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