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Москвич взорвал собственную квартиру

ЧП произошло, когда хозяин смешивал запрещенные вещества

Мужчина варил наркотики, но полученное вещество неожиданно взорвалось, из-за чего обвалилась стена квартиры. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента, который произошел в четверг вечером в доме на Нагорной улице, травмы получил сам хозяин жилья, а также его мать, их госпитализировали в местную больницу. Пострадала еще и соседка москвича, но медицинскую помощь ей оказали на месте.

Как сообщило агентство ТАСС, мужчину уже судили за распространение наркотиков. Сейчас полицейские проверяют детали происшествия, после чего возбудят уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА
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