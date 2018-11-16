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Число пострадавших от пожаров в Калифорнии резко увеличилось

От стихии погибло 66 человек, судьба еще 631 американца остается неизвестной

В округе Бьютт, на севере штата, за последние сутки обнаружили останки еще семерых жителей. Пока опознать удалось лишь 53 человека.

Местный шериф Кори Хонеа во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ABC, заявил, что данные о пропавших людях могут быть неточными. Потому что списки, вероятно, дублируют жителей Калифорнии с одинаковыми именами и фамилиями.

Самый крупный пожар в штате Camp пока локализовали лишь на 40%. Из-за дыма от огня властям пришлось закрыть в пятницу, 16 ноября, школы и вузы в нескольких городах на побережье Калифорнии, в том числе в Сан-Франциско и Окленде. Учебные заведения, как передает телеканал NBC, планируют открыть 19 ноября. 

Полина ИВАНОВА
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