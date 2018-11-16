Пассажиры двух самолетов чудом спаслись от гибели

Нибиру
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Подробности этого инцидента, который, к счастью, не привел к страшной катастрофе, пока уточняются.
Поздно вечером 15 ноября пассажирский самолет, летевший из столичного аэропорта "Домодедово" в Пензу, чуть не врезался в другое воздушное судно, которое направлялось во "Внуково" из Баку. Источник телеканала "РЕН ТВ" не стал раскрывать другие детали этой ситуации.
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