Пассажиры двух самолетов чудом спаслись от гибели

Лайнеры едва не столкнулись в небе над Москвой

Подробности этого инцидента, который, к счастью, не привел к страшной катастрофе, пока уточняются.

Поздно вечером 15 ноября пассажирский самолет, летевший из столичного аэропорта "Домодедово" в Пензу, чуть не врезался в другое воздушное судно, которое направлялось во "Внуково" из Баку. Источник телеканала "РЕН ТВ" не стал раскрывать другие детали этой ситуации.