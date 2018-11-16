Вице-президента "ЛУКОЙЛа" ограбили

Нибиру
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Преступники распылили на бизнесмена в его доме в Новой Москве баллончик, после чего вскрыли сейф, откуда и забрали крупную сумму денег.
Другие подробности этого ограбления не сообщаются. О том, что Никифоров стал жертвой воров, передает Telegram-канал "МК: срочные новости".
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