В Иркутской области опрокинулся школьный автобус

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Водитель автобуса не справился с управлением при обгоне. В результате аварии, которая произошла в пятницу днем в Зиминском районе, травмы получили девять детей и 64-летний мужчина. Однако госпитализация никому не понадобилась.
Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь в местной больнице и отпустили домой. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения региона на официальной странице в Facebook.
Как сообщает агентство ТАСС, полиция начала проверку этого ДТП.
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