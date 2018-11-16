В Иркутской области опрокинулся школьный автобус

ПАЗ столкнулся с трактором на дороге Саянск - поселок Буря

Водитель автобуса не справился с управлением при обгоне. В результате аварии, которая произошла в пятницу днем в Зиминском районе, травмы получили девять детей и 64-летний мужчина. Однако госпитализация никому не понадобилась.

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь в местной больнице и отпустили домой. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения региона на официальной странице в Facebook.

Как сообщает агентство ТАСС, полиция начала проверку этого ДТП.