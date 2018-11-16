Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В больнице в Уфе обвалился потолок

К счастью, обошлось без эвакуации

В городской клинической больнице № 21 башкирской столицы произошел хлопок из-за разрыва кислородной трубки.

Потолочное покрытие разрушилось на площади в 50 кв. метров, сообщает "Федерал Пресс". Хлопок не привел к пожару, эвакуировать больных и персонал не понадобилось.

На месте происшествия работали 38 человек и 14 единиц техники, а сотрудники полиции, "Уфагаза" и бригады скорой помощи.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Азовском море зреет конфликт

В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной

Британский визовый центр проморгал Боширова и Петрова

ФСБ заслало "крота" в МИД Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей