В больнице в Уфе обвалился потолок

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В городской клинической больнице № 21 башкирской столицы произошел хлопок из-за разрыва кислородной трубки.
Потолочное покрытие разрушилось на площади в 50 кв. метров, сообщает "Федерал Пресс". Хлопок не привел к пожару, эвакуировать больных и персонал не понадобилось.
На месте происшествия работали 38 человек и 14 единиц техники, а сотрудники полиции, "Уфагаза" и бригады скорой помощи.
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