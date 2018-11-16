В больнице в Уфе обвалился потолок

К счастью, обошлось без эвакуации

В городской клинической больнице № 21 башкирской столицы произошел хлопок из-за разрыва кислородной трубки.

Потолочное покрытие разрушилось на площади в 50 кв. метров, сообщает "Федерал Пресс". Хлопок не привел к пожару, эвакуировать больных и персонал не понадобилось.

На месте происшествия работали 38 человек и 14 единиц техники, а сотрудники полиции, "Уфагаза" и бригады скорой помощи.