Самолет "Москва - Лондон" совершил аварийную посадку

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По техническим причинам пассажиры, следовавшие рейсом авиакомпании British Airways из Москвы в Лондон, сделали вынужденную остановку в столице Германии.
"Пассажиры чувствуют себя хорошо. Машина приземлилась абсолютно спокойно, в настоящее время ее осматривают техники и, возможно, скоро она продолжит выполнять рейс", – рассказал РИА "Новости" представитель объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.
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