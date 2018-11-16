Самолет "Москва - Лондон" совершил аварийную посадку

Лайнер приземлился в Берлине

По техническим причинам пассажиры, следовавшие рейсом авиакомпании British Airways из Москвы в Лондон, сделали вынужденную остановку в столице Германии.

"Пассажиры чувствуют себя хорошо. Машина приземлилась абсолютно спокойно, в настоящее время ее осматривают техники и, возможно, скоро она продолжит выполнять рейс", – рассказал РИА "Новости" представитель объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.