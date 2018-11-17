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В Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод

Фото: : Валерий Шарифулин/ТАСС
Людей эвакуировали

ЧП произошло в Капотне. Там начался пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

По предварительным данным, загорелась установка крекинга и печь дожига. В экстренных службах сообщили о двух очагах горения высотой более десятка метров, пишет РИА Новости. Данных о пострадавших не поступало.

На место прибыл столичного главка МЧС Илья Денисов.

"…к тушению пожара привлечено порядка 33 ед. техники и более 100 человек личного состава МЧС", – говорится на официальном сайте главного управления МЧС по Москве.

Пожару присвоили третий уровень сложности из пяти.

Спасатели предупреждают о затрудненном движении во втором квартале Капотни. Водителей просят по возможности объезжать район и не мешать работе пожарных.

По последним данным, пожар удалось локализовать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

 "В 10:17 мск объявлена локализация пожара. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, в 11 часов огонь потушили. К счастью, никто не пострадал, отметили спасатели.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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