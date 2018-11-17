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Под Саратовом поезд врезался в автобус

Есть жертвы

В результате столкновения грузового поезда и автобуса в Саратовской области погибли четыре человека. Еще трое получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, речь идет о гражданах Казахстана. Причины аварии пока не названы.

По последним данным, трагедия случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе. В автобусе было семь человек. Число жертв увеличилось до пяти, передает РИА Новости со ссылкой на областное управление ГИБДД. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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