Под Саратовом поезд врезался в автобус

Есть жертвы

В результате столкновения грузового поезда и автобуса в Саратовской области погибли четыре человека. Еще трое получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, речь идет о гражданах Казахстана. Причины аварии пока не названы.

По последним данным, трагедия случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе. В автобусе было семь человек. Число жертв увеличилось до пяти, передает РИА Новости со ссылкой на областное управление ГИБДД. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.