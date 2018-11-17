В Татарстане произошло смертельное ДТП

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Авария случилась утром 17 ноября на 87 километре трассы Казань – Малмыж.
Водитель KIA Ceed направлялся в Казань со стороны города Малмыж. Предположительно из-за превышения скорости автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Жертвами ДТП стали две пассажирки. Девушки скончались на месте. Сам водитель и еще двое пассажиров получили травмы. Сейчас они в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.
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