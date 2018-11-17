В Грозном прогремел взрыв

ЧП случилось у КПП в Старопромысловском районе

По предварительным данным, женщина совершила самоподрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врио министра внутренних дел по Чеченской республике Апти Алаудинова.

Неизвестная появилась у федерального поста полиции №21 около четырех часов вечера. Правоохранителям женщина показалась подозрительной. Они попросили ее показать документы. Однако та проигнорировала требование полицейских и двинулась к посту. В этот момент они увидели, что на женщине самодельная бомба. После предупредительного выстрела правоохранителей она привела взрывное устройство в действие.

Жертв и пострадавших нет, отметил Алаудинов.

Сейчас устанавливается личность женщины. Кроме того, полицейские выясняют, не было ли у нее сообщников.