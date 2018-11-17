В Подмосковье расстреляли людей

ЧП произошло в Видном

Мужчина застрелил двоих – бывшую жену и родственника.

По предварительным данным, стрелок пришел к экс-супруге и увидел, что у той в гостях родственник. Мужчина заревновал и убил обоих. После этого он совершил суицид. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Заведено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". На месте происшествия находятся криминалисты и следователи.