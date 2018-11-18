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Парализованного Януковича доставили в московскую больницу

Виктор Янукович. Фото: globallookpress.com
Бывший президент Украины получил серьезные травмы

Украинский политик Виктор Янукович находится в одной из частных столичных поликлиник. У него сильно повреждены позвоночник и колено.

Как рассказал источник "Комсомольской правды" в больнице, к ним в пятницу, 16 ноября, в сопровождении неизвестных людей поступил человек, очень похожий на Януковича. По его словам, мужчина играл в теннис на известном корте в Подмосковье и получил травмы. Его доставили в больницу прямо оттуда на карете скорой помощи.

Также собеседник отметил, что сопровождавшие пациента люди ненадолго закрыли больничный блок для посетителей.

Януковича сначала положили в палату реанимации, однако вскоре его оттуда перевезли в некую частную клинику. О его состоянии известно только то, что он практически не способен двигаться.

Экстренная госпитализация Виктора Януковича подтвердилась официально. Как сообщают РИА "Новости", экс-глава Украины поступил в больницу НИИ Склифосовского 16 ноября. Однако, в тот же день он был выписан.

Тем не менее, со здоровьем у Януковича не все ладно. Его адвокат сообщил в эфире "Говорит Москва", что Янукович не сможет принять участие в заседании Киевского суда 19 ноября по делу о госизмене. Там он должен был выступить с последним словом. На родине ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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