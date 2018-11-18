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Известный спортсмен расстрелял сотрудника Росгвардии в Дагестане

Чемпион мира по рукопашному бою убил силовика во время разборок в ночном клубе

Конфликт произошел в ночь на 18 ноября около одного из увеселительных заведений города. 

Как рассказали в пресс-службе местного управления Росгвардии, сотрудник ведомства пытался вмешаться в ссору между посетителями заведения. В какой-то момент один из них достал пистолет и выстрелил в силовика.

"Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", – цитирует РИА "Новости" сообщение Росгвардии.

Как сообщает telegram-канал Mash, в росгвардейца стрелял Шахбан Мачиев. В 2006 году он стал призёром мира по боевому самбо. Кроме того. он является пятикратным чемпионом республики по ушу-саньда и двукратным чемпионом СНГ по рукопашному бою. Однако telegram-канал "Опер слил" пишет, что на самом деле в розыске находится другой спортсмен – Хаскил Якубов.


Сейчас его разыскивают.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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