Пока смерть не разлучила их: отпуск молодоженов из Петербурга обернулся трагедией

Россияне погибли в Доминикане, где отмечали медовый месяц

Молодая пара петербуржцев – Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова – попали в автокатастрофу во время отдыха на Карибском море.

Об этом сообщает НТВ.

ДТП произошло в ночь на 16 ноября рядом со столицей Санто-Доминго. От полученных травм молодые люди умерли, несмотря на все старания врачей.