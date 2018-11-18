Пока смерть не разлучила их: отпуск молодоженов из Петербурга обернулся трагедией

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Молодая пара петербуржцев – Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова – попали в автокатастрофу во время отдыха на Карибском море.
Об этом сообщает НТВ.
ДТП произошло в ночь на 16 ноября рядом со столицей Санто-Доминго. От полученных травм молодые люди умерли, несмотря на все старания врачей.
Об этом сообщила компания-оператор
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