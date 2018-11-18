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Пока смерть не разлучила их: отпуск молодоженов из Петербурга обернулся трагедией

Россияне погибли в Доминикане, где отмечали медовый месяц

Молодая пара петербуржцев – Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова – попали в автокатастрофу во время отдыха на Карибском море.

Об этом сообщает НТВ.

ДТП произошло в ночь на 16 ноября рядом со столицей Санто-Доминго. От полученных травм молодые люди умерли, несмотря на все старания врачей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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