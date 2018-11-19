На острове в Поморье погиб рыбак

Мужчину погубил холод

Печально закончилась для двух друзей поездка на рыбалку на необитаемый остров в Архангельской области.

Один рыбак скончался, другой еле-еле чудом выжил, сообщает ГУ МЧС по региону.

Житель поселка Конвейер услышал слабые крики о помощи со стороны острова и сообщил спасателям, которые немедленно отправились на судне на воздушной подушке к предполагаемому месту происшествия.

На маленьком безлюдном острове Никольский они нашли рыбака с признаками переохлаждения и тело его погибшего товарища, пишет FlashNord.

Спасенный рассказал, что вечером 18 ноября они вместе с другом поплыли на лодке ставить сети, однако суденышко захлестнуло волной, и оно утонуло. Было темно, но рыбак смог доплыть до берега. Затем он нашел на берегу тело своего друга. Выживший мужчина утопил свой мобильный телефон и всю ночь кричал и звал на помощь.

Рыбак был доставлен на базу Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, где его передали врачам "скорой помощи".