Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На острове в Поморье погиб рыбак

Мужчину погубил холод

Печально закончилась для двух друзей поездка на рыбалку на необитаемый остров в Архангельской области.

Один рыбак скончался, другой еле-еле чудом выжил, сообщает ГУ МЧС по региону.

Житель поселка Конвейер услышал слабые крики о помощи со стороны острова и сообщил спасателям, которые немедленно отправились на судне на воздушной подушке к предполагаемому месту происшествия.

На маленьком безлюдном острове Никольский они нашли рыбака с признаками переохлаждения и тело его погибшего товарища, пишет FlashNord.

Спасенный рассказал, что вечером 18 ноября они вместе с другом поплыли на лодке ставить сети, однако суденышко захлестнуло волной, и оно утонуло. Было темно, но рыбак смог доплыть до берега. Затем он нашел на берегу тело своего друга. Выживший  мужчина утопил свой мобильный телефон и всю ночь кричал и звал на помощь.

Рыбак был доставлен на базу Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, где его передали врачам "скорой помощи".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Дальше уже некуда: Загитова достигла потолка

О форме Алины высказался известный спортсмен

Курс доллара резко обвалился

Снижение санкционных рисков укрепило рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей