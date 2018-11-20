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В керченском колледже произошло новое ЧП

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
Студентов и преподавателей срочно эвакуировали

В учебном заведении Керчи, где в октябре учащийся расстрелял людей, едва не случилась новая трагедия. Днем во вторник к колледжу подъехали сотрудники полиции, а также вневедомственная охрана с автоматами. Они вывели подростков и учителей из здания. 

Вскоре им разрешили вернуться на занятия, но многие учащиеся успели разойтись по домам.

Как передает Kerch.FM, здание третьего корпуса сотрудники правоохранительных органов проверили на наличие бомбы из-за того, что сработала кнопка тревоги. Портал также опубликовал на своей странице в Youtube видео, снятое у колледжа во время происшествия. 

По информации Telegram-канала "Крыминформ", бомбы в колледже не нашли. Полицейские вычислили человека, который сообщил о минировании здания, менее, чем за час. 

В Керчи 17 октября Владислав Р. расстрелял людей и взорвал самодельную бомбу в том же здании учебного заведения, где 20 ноября прозвенела сигнализация. В той бойне погибли 20 человек, пострадали более полусотни, стрелок совершил суицид. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Теракт", затем статью изменили на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Полина ИВАНОВА
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