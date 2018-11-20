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В Москве задержан боевик банды Басаева

Участник страшного теракта арестован

Федеральная служба безопасности России вместе с МВД России задержала 19 ноября в столице Хазваха Черхигова, который вместе с террористами Шамиля Басаева захватывал заложников в Буденновске.

Во время теракта 14 июня 1995 г. погибли 129 жителей, были ранены 415 человек, всего в заложники были захвачены более 1 тысячи 500 граждан, напоминает ФСБ.

С 1995 по 2013 г. Ставропольским краевым судом был осужден 31 участник данного преступления. Кроме того, у спецслужб имеются сведения, что еще 18 членов банды Басаева погибли.

В настоящее время Черхигов арестован и доставлен в Главное следственное Управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

Валентина МАЙОРОВА
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