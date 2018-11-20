В Кабуле во время теракта погибли десятки верующих

Почти сотня пострадавших

В столице Афганистана произошел взрыв во дворце бракосочетаний, расположенном в центре города. На этот момент сообщается о почти 40 погибших.

Как передает в Twitter TOLOnews со ссылкой на данные Минздрава, еще около 80 человек получили ранения.

Отмечается, что в здании представители общественности праздновали день рождения пророка Мухаммеда.

