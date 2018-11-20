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У ночного клуба в Петербурге произошло убийство

ЧП случилось средь бела дня

На Индустриальном проспекте Санкт-Петербурга 20 ноября был убит человек, еще один попал в больницу с ножевым ранением.

По сообщению "Фонтанки", трое мужчин – два покупателя и продавец – повстречались рядом с ночным клубом "Аризона", чтобы договориться о покупке машины. Вскоре они поссорились, а затем продавец ударил своих собеседников ножом.

Злоумышленник был задержан полицейскими, сообщает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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