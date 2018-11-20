В Ноябрьске бригаду "скорой" пытались захватить в заложники

Агрессивный пациент не хотел выпускать девушек из квартиры

Случай, изрядно напугавший медиков, произошел накануне вечером.

"Скорая" приехала к местному жителю, который сообщил о травме. Однако оказать помощь буйный пациент так и не дал. Он начал оскорблять девушек-фельдшеров, а когда те засобирались уходить, пытался преградить им путь.

Чудом сотрудницам "скорой помощи" удалось убежать – неадекватный мужчина гнался за ними до самой машины, пишет "Ноябрьск-Информ". Медикам пришлось вызвать полицию.

Между тем представители УМВД по ЯНАО и станции "скорой помощи" пока никаких комментариев не дают, отмечает URA.RU.