В Подмосковье девушка вытащила ребенка из-подо льда

Потрясенная мать сначала даже не успела поблагодарить храбрую спасительницу

В Серпухове молодая женщина спасла мальчика, едва не утонувшего на Ногинском пруду.

"Около трех часов дня незнакомая девушка спасла моего девятилетнего сына Максима, который провалился под лед. В состоянии шока ни я, ни муж не успели ничего спросить у нее. Я очень ей благодарна", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" мама мальчика.

"Моя подруга... заметила, что кто-то из детей провалился под лед, и мы ринулись к пруду, к мостику... Я увидела, что мальчик еле держится руками за мостик, а сам уже в воде. Вытащив, я дала ему свою куртку и отвела домой к его родителям", – сообщила отважная Инга Пожалуйстина.



Позже родители ребенка разыскали девушку в соцсетях и поблагодарили ее за спасение сына.