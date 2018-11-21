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Опубликовано видео с места жуткой гибели мужчины в Шереметьево

Дебошир выбежал на взлетную полосу и попал под колесо самолета

Инцидент произошел накануне во время взлета авиалайнера "Боинг 737", следовавшего в Афины. При разгоне под одно из шасси угодил 25-летний парень, в результате чего погиб.

СК РФ опубликовал видео с места страшного происшествия. В кадр попали останки тела мужчины и детали его одежды.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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