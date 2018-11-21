Опубликовано видео с места жуткой гибели мужчины в Шереметьево

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Инцидент произошел накануне во время взлета авиалайнера "Боинг
737", следовавшего в Афины. При разгоне под одно из шасси угодил 25-летний парень,
в результате чего погиб.
СК РФ опубликовал видео с места страшного происшествия. В кадр попали останки тела мужчины и детали его одежды.
Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.
На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN
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