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В Красноярском крае из-за взрыва котла пострадали дети

На больничные койки попали пятеро ребят

Причина ЧП не уточняется. Известно, что в одном из домов поселка Новокаргино взлетел на воздух нагревательный котел.

От взрыва пострадали пятеро детей. Об этом ТАСС рассказали в  Красноярском центре медицины катастроф. 

Троих из них отправили в больницу. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. У остальных – травмы средней тяжести. Еще двоим медики оказали помощь дома, уточняет "Царьград"

Оксана ПОДТУРКИНА
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