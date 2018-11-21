В Красноярском крае из-за взрыва котла пострадали дети

Нибиру
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Причина ЧП не уточняется. Известно, что в одном из домов поселка Новокаргино взлетел на воздух нагревательный котел.
От взрыва пострадали пятеро детей. Об этом ТАСС рассказали в Красноярском центре медицины катастроф.
Троих из них отправили в больницу. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. У остальных – травмы средней тяжести. Еще двоим медики оказали помощь дома, уточняет "Царьград".
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