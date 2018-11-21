Под Воронежем рухнул мост

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В Терновском районе Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала.
"По предварительной информации пострадало шесть человек", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не пострадало, так как есть еще 2 объездных пути.
Информация о происшествии уточняется.
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