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Под Воронежем рухнул мост

Фото: 36.mchs.gov.ru
В ЧП пострадали люди

В Терновском районе Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала.

"По предварительной информации пострадало шесть человек", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не пострадало, так как есть еще 2 объездных пути.

Информация о происшествии уточняется.

Валентина МАЙОРОВА
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