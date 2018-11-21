Под Воронежем рухнул мост

В ЧП пострадали люди

В Терновском районе Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала.

"По предварительной информации пострадало шесть человек", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не пострадало, так как есть еще 2 объездных пути.

Информация о происшествии уточняется.