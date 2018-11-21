В Кемеровской области загорелся ТЦ

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
Сварочные работы стали причиной ЧП в Новокузнецке Кемеровской области. Там загорелся торговый центр "Заря". На борьбу с огнем направлено 12 подразделений пожарной охраны и две автолестницы.
"Очаг пожара на площади 20 квадратных метров находится в подвальном помещении, где проводились сварочные работы. Из здания эвакуированы более 120 человек", – сообщил представитель экстренных служб региона РИА "Новости".
Очагом возгорания, гласит предварительная информация, называется первый или минус первый этаж здания. Другие подробности пока неизвестны.
Надменность американцев приведет к гибели их страны