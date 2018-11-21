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В Кемеровской области загорелся ТЦ

Спасатели эвакуировали более 120 человек

Сварочные работы стали причиной ЧП в Новокузнецке Кемеровской области. Там загорелся торговый центр "Заря". На борьбу с огнем направлено 12 подразделений пожарной охраны и две автолестницы. 

"Очаг пожара на площади 20 квадратных метров находится в подвальном помещении, где проводились сварочные работы. Из здания эвакуированы более 120 человек", – сообщил представитель экстренных служб региона РИА "Новости".

Очагом возгорания, гласит предварительная информация, называется первый или минус первый этаж здания. Другие подробности пока неизвестны. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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