В школе под Новосибирском упала стена

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Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты обернулась разрушением школьного здания в Купинском районе Новосибирской области.
По сообщению ГУ МЧС по региону, площадь обрушения составила 120 кв. м – упали часть наружной стены и перекрытия. К счастью, учеников в учебном заведении уже не было – на время проведения ремонта их отправили по домам. В ближайшее время занятия отменили.
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