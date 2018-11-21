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В школе под Новосибирском упала стена

В учреждении учатся 56 учеников

Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты обернулась разрушением школьного здания в Купинском районе Новосибирской области.

По сообщению ГУ МЧС по региону, площадь обрушения составила 120 кв. м – упали часть наружной стены и перекрытия. К счастью, учеников в учебном заведении уже не было – на время проведения ремонта их отправили по домам. В ближайшее время занятия отменили.

Валентина МАЙОРОВА
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