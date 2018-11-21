В центре Петербурга произошла авария

Состояние теплосетей Северной столицы далеко от идеального

На Московском проспекте рядом с Сенной площадью прорвало трубу с горячей водой.

Проезд машин прекращен, однако место аварии не огорожено, сообщают очевидцы.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" не раз предупреждало, что водителям нельзя спасать автомобили из кипятка, а пешеходам запрещено подходить к месту ЧП, напоминает FlashNord.