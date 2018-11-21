В центре Петербурга произошла авария

Нибиру
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На Московском проспекте рядом с Сенной площадью прорвало трубу с горячей водой.
Проезд машин прекращен, однако место аварии не огорожено, сообщают очевидцы.
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" не раз предупреждало, что водителям нельзя спасать автомобили из кипятка, а пешеходам запрещено подходить к месту ЧП, напоминает FlashNord.
Это случится при одном условии