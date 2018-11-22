Набитый детьми автобус влетел в бетонную стену во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло на трассе из Уссурийска во Владивосток. Внутри салона находилось больше 30 пассажиров.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, около одной из остановок автобус врезался в стену фуникулера. В результате удара двери автобуса сломались, и пассажиры попали в западню. Прибывшие на место спасатели помогли им выбраться, пишет "Экспресс-газета".
Всего из салона были спасены 17 детей и 15 взрослых, отмечает телеканал "360". В аварии никто даже не пострадал.
Как уточняет "МИР 24", автобус вез детей во Владивосток для участия в танцевальном конкурсе.
Это случится при одном условии