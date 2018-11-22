На Урале сотрудница банка ограбила его на миллионы

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Четыре года колонии – такой приговор вынес суд сотруднице банка города Туринск Свердловской области, похитившей свыше 12 млн рублей.
Кроме того, женщина выплатит полмиллиона рублей штрафа, сообщает "Федерал Пресс". В марте 2018 г. заведующая кассой, работавшая в банке с 2005 г., забрала из хранилища денежные средства в разной валюте и скрылась.
Через несколько дней сотрудницу банка удалось задержали в Екатеринбурге, часть денег она успела потратить. Свою вину она признала.
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