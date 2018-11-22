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Экс-начальнику ЦСКА дали двое суток

Бывший военный задержан

Уволенного из рядов ВС РФ Михаила Барышева схватили в собственном доме. 

"Барышев задержан 21 ноября на 48 часов в рамках 91 ст. УПК", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных кругах.

Экс-военный возглавлял Главное управление по работе с личным составом Минобороны и ЦСКА. 

Напомним, прошлым летом в прессе появилась информация о том, что заместитель Барышева Андрей Хамазин и руководитель автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов попали за решетку. Они проходили по делу о мошенничестве. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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