Экс-начальнику ЦСКА дали двое суток

Бывший военный задержан

Уволенного из рядов ВС РФ Михаила Барышева схватили в собственном доме.

"Барышев задержан 21 ноября на 48 часов в рамках 91 ст. УПК", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных кругах.

Экс-военный возглавлял Главное управление по работе с личным составом Минобороны и ЦСКА.

Напомним, прошлым летом в прессе появилась информация о том, что заместитель Барышева Андрей Хамазин и руководитель автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов попали за решетку. Они проходили по делу о мошенничестве.