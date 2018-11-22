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В Волгограде при пожаре погибли дети

Начата доследственная проверка ЧП

В четверг, 22 ноября, в частном доме в Волгограде сгорели двое малышей, сообщил ТАСС. 

"Площадь пожара составляла 30 кв. м. Обнаружены двое погибших – это малолетние дети. Пожар локализован", – рассказал ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Изнутри здание выгорело полностью. Его арендовала семья из шести человек, но, когда начался пожар, дети – мальчики 2014 и 2015 годов рождения – были одни. По данным источника, вечером взрослые ушли в магазин, а когда вернулись, огонь уже полыхал. 

Валентина МАЙОРОВА
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