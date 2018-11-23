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На консульство Китая в Карачи напали неизвестные

Погибли два человека

В крупнейшем пакистанском городе Карачи неизвестные атаковали консульство Китая. Группа из трех человек устроила беспорядочную стрельбу, а также взорвала гранату. В результате погибли 2 человека, еще один ранен.

Отмечается, что охранники вступили в перестрелку с нападавшими. На место выехал спецназ, передает телеканал Geo TV.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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