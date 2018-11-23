Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В США произошла стрельба

Распродажи в "черную пятницу" обернулись кошмаром для жителей Алабамы

В городе Гувер случилось ЧП. Неизвестный открыл стрельбу в местном торговом центре. Несколько человек получили ранения, но полиция пока не сообщает точное число пострадавших.

По словам очевидцев, преступник дважды начинал стрелять. Как передает портал AL.com, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленника. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей