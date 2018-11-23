В США произошла стрельба

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В городе Гувер случилось ЧП. Неизвестный открыл стрельбу в местном торговом центре. Несколько человек получили ранения, но полиция пока не сообщает точное число пострадавших.
По словам очевидцев, преступник дважды начинал стрелять. Как передает портал AL.com, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленника.
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