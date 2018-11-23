У осквернителя памятника блокадникам заподозрили психическое заболевание

Мужчину удалось поймать

В пятницу, 23 ноября, полицейские задержали вандала, закрасившего табличку "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на здании.

Злоумышленник – бездомный, безработный мужчина, возможно, психически больной, сообщает "Фонтанка.ру".

Инцидент на Невском проспекте произошел 19 ноября, напоминает FlashNord. Восстановил табличку работник из расположенной рядом общеобразовательной школы.

Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" появились на зданиях Северной столицы во время блокады в 1943 году. Таблички были восстановлены в 60-70-е годы прошлого века.