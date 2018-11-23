В Подмосковье на трассу рухнуло надземное сооружение

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Проезжую часть в Щелково накрыло надземное сооружение. Частично заблокирован переезд в районе улицы Заводской.
По словам очевидцев, на дорогу обрушился лишь фрагмент металлической конструкции с силовыми кабелями.
"Металлическая рама и кабели провисли над дорогой. Водители фургонов не могут проехать и разворачиваются прямо на трассе. На месте работают сотрудники ДПС", – передает слова свидетеля интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Информации о пострадавших в инциденте не поступало.
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