В Подмосковье на трассу рухнуло надземное сооружение

ЧП спровоцировало пробку

Проезжую часть в Щелково накрыло надземное сооружение. Частично заблокирован переезд в районе улицы Заводской.

По словам очевидцев, на дорогу обрушился лишь фрагмент металлической конструкции с силовыми кабелями.

"Металлическая рама и кабели провисли над дорогой. Водители фургонов не могут проехать и разворачиваются прямо на трассе. На месте работают сотрудники ДПС", – передает слова свидетеля интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Информации о пострадавших в инциденте не поступало.