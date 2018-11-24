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Во Франции бастуют против Макрона

Протестующих разгоняют слезоточивым газом

Во Франции проходит митинг против роста цен на бензин. Протестующие также требуют отставки Макрона.

Отмечается, что во время акции протеста пострадали 7 полицейских. При этом против людей применили слезоточивый газ, передает BFMTV.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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