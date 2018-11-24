Во Франции бастуют против Макрона

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
148 новости
Во Франции проходит митинг против роста цен на бензин. Протестующие также требуют отставки Макрона.
Отмечается, что во время акции протеста пострадали 7 полицейских. При этом против людей применили слезоточивый газ, передает BFMTV.
Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу