Во Франции бастуют против Макрона

Протестующих разгоняют слезоточивым газом

Во Франции проходит митинг против роста цен на бензин. Протестующие также требуют отставки Макрона.

Отмечается, что во время акции протеста пострадали 7 полицейских. При этом против людей применили слезоточивый газ, передает BFMTV.