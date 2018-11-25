В Балашихе загорелся строительный рынок

Пожару присвоили повышенный ранг сложности

Площадь возгорания на строительном рынке "Никольский" в Подмосковье составляет 450 квадратных метров.

Там загорелся ангар для хранения стройматериалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

"...в 09.04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Носовихинское шоссе, владение 4", – говорится на официальном сайте ведомства.



С огнем борются 59 человек. Для тушения пожара привлекли 17 единиц техники.

Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах виден столб черного дыма, который поднимается над горящим рынком.

Информации о пострадавших пока не поступало.

По последним данным, пожар удалось локализовать в 10.22. Об этом сообщается на сайте МЧС.